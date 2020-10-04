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Haberler Galeri 30 yıldır kapısının önünde duruyordu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

30 yıldır kapısının önünde duruyordu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

ABD'de yaşayan bir çiftçi 30 senedir kapı tutacağı olarak kullandığı 10 kiloluk kayanın gerçekte ne olduğunu öğrendiğinde şoke oldu.

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2020 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2020 Pazar 23:09
30 yıldır kapısının önünde duruyordu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 30 yıldır kapı tutacağı olarak kullandığı taşı incelenmesi için üniversiteye götürdü.

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30 yıldır kapısının önünde duruyordu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Central Michigan Üniversitesi'nde jeolog olarak çalışan Mona Sirbescu, David'in getirdiği taşın çok özel bir parça olduğunu ifade etti.

30 yıldır kapısının önünde duruyordu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Uzmanlar, David'in bulduğu meteorun Michigan eyaletinde bugüne kadar keşfedilen en büyük altıncı meteor olduğunu açıkladı.

30 yıldır kapısının önünde duruyordu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Meteoru, 1988 yılında satın aldığı ahırda bulan David, ahırı satan çiftçinin, meteorun 1930'lu yıllarda arka bahçesine düştüğünü söylediğini belirtti.

30 yıldır kapısının önünde duruyordu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Ancak David taşın bu kadar değerli olduğundan habersizdi.

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