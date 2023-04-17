30 yıldır kapısının önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 30 yıldır kapı tutacağı olarak kullandığı taşı incelenmesi için üniversiteye götürdü. Central Michigan Üniversitesi'nde jeolog olarak çalışan Mona Sirbescu, David'in getirdiği taşın çok özel bir parça olduğunu ifade etti. Uzmanlar, David'in bulduğu meteorun Michigan eyaletinde bugüne kadar keşfedilen en büyük altıncı meteor olduğunu açıkladı. Meteoru, 1988 yılında satın aldığı ahırda bulan David, ahırı satan çiftçinin, meteorun 1930'lu yıllarda arka bahçesine düştüğünü söylediğini belirtti. Ancak David taşın bu kadar değerli olduğundan habersizdi. Meteor olduğu tespit edilen kaya üzerinde nadir bulunan elementlerin var olup olmadığı inceleme altına alındı. David, meteoru satar satmaz kazandığı paranın bir kısmını üniversiteye bağışlayacağını ifade ediyor. Rusya'da 19.yy'da inşa edilmiş eski bir evde, hazine bulundu. Eski evi yeniden onarmak isteyen işçiler tarafınfan bulunan metal kutunun içindençıkanlar şaşkınlık yarattı. Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı. Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu. Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor. Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi. Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi. 46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti. Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı. Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı. Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi. Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi. Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı. Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor. Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı. Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu. Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı. Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı... Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu. Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti. Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum. Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor. Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı. Yıllardır kapalı duran kutuyu açınca içinden bir not ve çok sayıda gaz maskesi çıktı. Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti. Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular. 15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti. Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı. Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi. Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı. Yıllarca hepsini saklamış. İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları. Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor. Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı. Deniz kenarında bir paket buldu. Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı. Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı. Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı. Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.