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Haberler Galeri 30 yıldır kapısının önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

30 yıldır kapısının önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

ABD'de bir çiftçi 1988 yılında evinin kapısının önüne koyduğu 10 kg'lik kayanın ne olduğunu öğrenince şoke oldu. Yıllarca kapı önünde kalan taşın gerçek değeri bakın neymiş...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 13:15 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 13:16
30 yıldır kapısının önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 30 yıldır kapı tutacağı olarak kullandığı taşı incelenmesi için üniversiteye götürdü.

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30 yıldır kapısının önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Central Michigan Üniversitesi'nde jeolog olarak çalışan Mona Sirbescu, David'in getirdiği taşın çok özel bir parça olduğunu ifade etti.

30 yıldır kapısının önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Uzmanlar, David'in bulduğu meteorun Michigan eyaletinde bugüne kadar keşfedilen en büyük altıncı meteor olduğunu açıkladı.

30 yıldır kapısının önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Meteoru, 1988 yılında satın aldığı ahırda bulan David, ahırı satan çiftçinin, meteorun 1930'lu yıllarda arka bahçesine düştüğünü söylediğini belirtti.

30 yıldır kapısının önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Ancak David taşın bu kadar değerli olduğundan habersizdi.

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