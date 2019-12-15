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37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 37 yıl önce boşaltılan Sazak Dağı'nın eteklerindeki köyde sadece 4 kişilik aile kaldı. Çobanlık yaparak geçinen aile elektriği güneş panelinden sağlarken, suyu ise 10 kilometre uzaklıktan getiriyor.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2019 Pazar 13:56 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2019 Pazar 13:57
37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre, Denizli kent merkezine ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yalnızca bir aile kaldı.

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37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı

1982 yılında meydana gelen deprem ve heyelandan dolayı vatandaşlar elleri ile yaptıkları toprak evleri terk ederek yaklaşık 10 kilometre uzağa taşındı.

37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı

30 yıl içerisinde yavaş yavaş boşalan köyde sadece bir aile kaldı. Gülsüm Yılmaz (40) ve Mehmet Yılmaz (52) çifti, 2.5 yaşındaki kızları ve 19 yaşındaki oğulları ile birlikte yaşıyor.

37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz'ın en büyük yardımcısı ise eşi Gülsüm Yılmaz. İki odalı toprak evde yaşayan aile elektrik ihtiyacını güneş panelinden sağlarken, suyu traktörle 10 kilometre uzaklıktan getiriyor.

37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı

Yılmaz ailesi genel ihtiyaçlarını ise haftada bir defa Sarayköy ilçe merkezine giderek karşılıyor. Aile, doğal yaşamdan ise çok memnun.

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