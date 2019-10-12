  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > 4 gün boyunca sadece muz tüketirseniz... Sonucu inanılmaz!

4 gün boyunca sadece muz tüketirseniz... Sonucu inanılmaz!

Hızla kilo vermek isteyenler son zamanlarda en çok uygulanan muz diyetine başvuruyor. Muz diyeti ile kilo vermek oldukça kolay. Peki muz diyeti nasıl yapılır? Muz diyeti ile nasıl kilo verilir? İşte hızla kilo verdiren muz diyetinin detayları...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:58 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 13:00
4 gün boyunca sadece muz tüketirseniz... Sonucu inanılmaz!

Potasyum, B vitamini, magnezyum, sıfır yağ ve kolesterol… Muzun faydaları say say bitmez. Son zamanlarda Japonya'da ünlenen hızlı kilo verdiren muz diyetinden sonra bu faydalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Muz diyeti ile kilo vermek en lezzetli diyet olabilir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
4 gün boyunca sadece muz tüketirseniz... Sonucu inanılmaz!

Diğer diyetleri uygulamaktan sıkılıp vazgeçiyorsanız muz diyeti tam size göre. Bir yandan hızlıca kilolarınızdan kurtulurken bir yandan da muzdan alacağınız serotonin sayesinde ruh haliniz yükselecek.

4 gün boyunca sadece muz tüketirseniz... Sonucu inanılmaz!

Muz diyeti ile kilo verenlerin çok olmasına şaşırmamak lazım. Muzdaki enzimler sindirimi hızlandırarak besinlerin emilimini kolaylaştırır.

4 gün boyunca sadece muz tüketirseniz... Sonucu inanılmaz!

Muzun içerdiği lifler tokluk hissi yaratarak vücudun yağ yakma hızını arttırır.

4 gün boyunca sadece muz tüketirseniz... Sonucu inanılmaz!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü sevgilisi ile görenleri şaşırttı
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü sevgilisi ile görenleri şaşırttı
BİZE ULAŞIN