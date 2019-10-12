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> 4 gün boyunca sadece muz tüketirseniz... Sonucu inanılmaz!
4 gün boyunca sadece muz tüketirseniz... Sonucu inanılmaz!
Hızla kilo vermek isteyenler son zamanlarda en çok uygulanan muz diyetine başvuruyor. Muz diyeti ile kilo vermek oldukça kolay. Peki muz diyeti nasıl yapılır? Muz diyeti ile nasıl kilo verilir? İşte hızla kilo verdiren muz diyetinin detayları...
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:58Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 13:00
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Potasyum, B vitamini, magnezyum, sıfır yağ ve kolesterol… Muzun faydaları say say bitmez. Son zamanlarda Japonya'da ünlenen hızlı kilo verdiren muz diyetinden sonra bu faydalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Muz diyeti ile kilo vermek en lezzetli diyet olabilir.