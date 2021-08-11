4 kişinin öldüğü olayda komşular konuştu
AFYONKARAHİSAR'da polis memuru Atilla Aydemir, eşi Gönül Aydemir, kayınpederi Nuray Akdeniz, kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'i beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayda silah seslerini duyan komşular, önce çocukların torpil patlattıklarını düşündüklerini sonrasında ise dışarı çıktıklarında dehşet verici olayı öğrendiklerini ifade etti.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:09
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:27
Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasındaki şahıs, konuşmak üzere şehir dışından kayınpederinin evine geldi.
Bu sırada sokak ortasında yaşanan tartışmada öfkeli koca tabancası ile bisikletiyle ilerlemeye çalışan kayınpederini kafasından vurduktan sonra çocukları ve eşinin olduğu 4 katlı binanın ikinci katına giderek burada da silahını ateşledi.
Öfkeli kocanın tabancasından çıkan kurşunlar kayınvalide ve eşine isabet etti. Şahıs evden çıktıktan sonra olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride tabancasını çenesine dayayarak intihar etti.
Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayınpeder ile cinayet zanlısı şahsın öldüğünü belirlerken,vurulan kayınvalide hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan kayınvalide yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kocasının silahından çıkan mermiler ile vurulan eşi ise evde öldü.