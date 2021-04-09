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42 dairenin su saatlerini çaldılar! Pes dedirten hırsızlık
Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın asansör motoru, 42 dairesinin su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitleri çalındı. Su saatlerinin çalındığı bina objektiflere yansıdı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 22:46Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 22:49
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Yeşil Mahalle Kanalyolu bölgesindeki 7 katlı bir apartmandan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri çalışma başlattı.