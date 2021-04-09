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Haberler Galeri 42 dairenin su saatlerini çaldılar! Pes dedirten hırsızlık

42 dairenin su saatlerini çaldılar! Pes dedirten hırsızlık

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın asansör motoru, 42 dairesinin su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitleri çalındı. Su saatlerinin çalındığı bina objektiflere yansıdı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 22:46 Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 22:49
42 dairenin su saatlerini çaldılar! Pes dedirten hırsızlık

Yeşil Mahalle Kanalyolu bölgesindeki 7 katlı bir apartmandan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri çalışma başlattı.

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42 dairenin su saatlerini çaldılar! Pes dedirten hırsızlık

Ekipler, yapım aşamasında olan apartmandaki incelemede, asansör motoru ile 42 dairenin su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitlerinin çalındığını tespit etti.

42 dairenin su saatlerini çaldılar! Pes dedirten hırsızlık

Ayrıca, hırsızlık olayına karışan kişilerin, bölgeden kamyonetle kaçtığı belirlendi.

42 dairenin su saatlerini çaldılar! Pes dedirten hırsızlık

Polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

42 dairenin su saatlerini çaldılar! Pes dedirten hırsızlık
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