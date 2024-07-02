45 dereceyi bulan sıcaklık Egeli kadınları yıldırmıyor! Güneşin altında zorlu mesai

Sabahın erken saatlerinde tarlaya geldiklerini söyleyen 68 yaşındaki Nermin Çetin; "Biber çapalıyoruz. Yabani otları temizliyoruz. Biberlerin arasında ne kadar yabani ot varsa temizliyoruz. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Zor, kolay çalışıyoruz. İhtiyaç var. Sıcak da olsa ekmeğimizi kendimiz kazanıp yiyoruz" dedi.



