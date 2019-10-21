450 maket motosikletten oluşan koleksiyonu var

Bunları kesinlikle satma gibi bir düşüncem yok. Ben yaşadığım sürece benimle birlikte kalacak, ben öldükten sonra değerini bilen birisine bağışlayacağım. Bunların herhangi bir bakımı yok, sadece tozlarını alıyoruz. Ama tozlarını almak bile 2-3 gün sürüyor" diye konuştu.

DHA