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5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk açıklama geldi
İkinci bebeğine hamile olan ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptırdı. Hamile olmasına rağmen aşı yaptırması da tartışmaları beraberinde getirdi. Bengü'den eleştirilere de beklenen cevap geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:01Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:01
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İkinci bebeğine 5 aylık hamile olan Bengü, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı Bengü soruları yanıtladı.
5 aylık hamile olan Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olmasına rağmen aşı yaptırması tartışma konusu olan Bengü, eleştirilere cevap verdi.
"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AŞI YAPTIRDIM"
Konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten Bengü, "3 aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben 5 aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim.
İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak. Ben ailem, hepimiz uygun gördük. Doktorum da izin verdi. Aşı olmayı yaptırmamaktan daha uygun buluyorum. Özellikle hamilelik döneminde koronaya yakalanırsan daha riskli buluyorum" diye konuştu.
"HAMİLELİĞİ BİR HASTALIK GİBİ GÖRMÜYORUM"
Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını açıkladı: "Temmuz ayında iki tane düğünde sahneye çıkacağım. Ağustos ayında da konserler başlıyor."