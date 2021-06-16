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Haberler Galeri 5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk açıklama geldi

5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk açıklama geldi

İkinci bebeğine hamile olan ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptırdı. Hamile olmasına rağmen aşı yaptırması da tartışmaları beraberinde getirdi. Bengü'den eleştirilere de beklenen cevap geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:01
5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk açıklama geldi

İkinci bebeğine 5 aylık hamile olan Bengü, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı Bengü soruları yanıtladı.

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5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk açıklama geldi

5 aylık hamile olan Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olmasına rağmen aşı yaptırması tartışma konusu olan Bengü, eleştirilere cevap verdi.

5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk açıklama geldi

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AŞI YAPTIRDIM"

Konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten Bengü, "3 aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben 5 aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim.

5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk açıklama geldi

İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak. Ben ailem, hepimiz uygun gördük. Doktorum da izin verdi. Aşı olmayı yaptırmamaktan daha uygun buluyorum. Özellikle hamilelik döneminde koronaya yakalanırsan daha riskli buluyorum" diye konuştu.

5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk açıklama geldi

"HAMİLELİĞİ BİR HASTALIK GİBİ GÖRMÜYORUM"

Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını açıkladı: "Temmuz ayında iki tane düğünde sahneye çıkacağım. Ağustos ayında da konserler başlıyor."

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