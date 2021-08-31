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Koronavirüse yakalanan 5 aylık hamile oyuncu Ayça Erturan sağlık durumunu anlattı
Koronavirüse yakalanan 5 aylık hamile oyuncu Ayça Erturan sağlık durumunu anlattı
2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlenen oyuncu Ayça Erturan geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Ardından kızlarını olacağını açıklayan Erturan, delta varyantına yakalandı.Yaklaşık 5 aylık hamile olan güzel oyuncu, " İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci dozu bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun kontrolündeyim." diye konuştu.
Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 12:53
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 14:58
5 aylık hamile olan oyuncu Ayça Erturan koronavirüse yakalanmıştı
Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren ve anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan, delta varyantına yakalandığını duyurmuştu. Hastalığı atlattığını ifade eden ünlü oyuncu, "İlk aşıyı olmasaydım belki de hastanedeydim" açıklamasını yaptı.
5 aylık hamile olan oyuncu Ayça Erturan koronavirüse yakalanmıştı
2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile olduğunu duyurmuştu. Ardından kızları olacağını açıklayan çiftten Erturan, delta varyantına yakalanmıştı.
5 aylık hamile olan oyuncu Ayça Erturan koronavirüse yakalanmıştı
"VİRÜS HIZLI DAVRANDI"
Yaklaşık 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" şeklinde konuşmuştu.
5 aylık hamile olan oyuncu Ayça Erturan koronavirüse yakalanmıştı
Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama semptomları azaltıyor." ifadelerini kullanmıştı.
5 aylık hamile olan oyuncu Ayça Erturan koronavirüse yakalanmıştı
"AŞI OLMASAYDIM BELKİ DE HASTANEDEYDİM!"
Koronavirüsü atlattığını ifade eden ve konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Erturan, "Yurt dışına uçmak için test yaptırmak üzere hastaneye gittim. Akabinde ikinci doz aşım yapıldı. Sonra eve gelirken telefon çaldı. Bakanlıktan aradılar. 'Koronavirüs sonucunuz pozitif' dendi. Bende hiç semptom yoktu. Biletler, her şey iptal oldu. İlk aşıyı olmasaydım belki de hastanedeydim. Benden önemlisi bebeğin sağlığı. Onun da artık antikoru var" şeklinde konuştu.