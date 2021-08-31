Koronavirüse yakalanan 5 aylık hamile oyuncu Ayça Erturan sağlık durumunu anlattı

"AŞI OLMASAYDIM BELKİ DE HASTANEDEYDİM!"

Koronavirüsü atlattığını ifade eden ve konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Erturan, "Yurt dışına uçmak için test yaptırmak üzere hastaneye gittim. Akabinde ikinci doz aşım yapıldı. Sonra eve gelirken telefon çaldı. Bakanlıktan aradılar. 'Koronavirüs sonucunuz pozitif' dendi. Bende hiç semptom yoktu. Biletler, her şey iptal oldu. İlk aşıyı olmasaydım belki de hastanedeydim. Benden önemlisi bebeğin sağlığı. Onun da artık antikoru var" şeklinde konuştu.