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50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor! Bir evin fiyatı 1 milyon!

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü, her yıl yerli ve yabancı 200 bin turisti ağırlıyor. Yılda 200 bin ziyaretçi gelince köydeki işletmeler talebe yetişemiyor. Köyde ev fiyatları da hayli yüksek. 3 yıl önce bir taş ev 1 milyon 500 bin liraya satıldı.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





