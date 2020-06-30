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Haberler Galeri 50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor! Bir evin fiyatı 1 milyon!

50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor! Bir evin fiyatı 1 milyon!

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü, her yıl yerli ve yabancı 200 bin turisti ağırlıyor. Yılda 200 bin ziyaretçi gelince köydeki işletmeler talebe yetişemiyor. Köyde ev fiyatları da hayli yüksek. 3 yıl önce bir taş ev 1 milyon 500 bin liraya satıldı.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 10:20
50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor! Bir evin fiyatı 1 milyon!

Çanakkale'de taş evlerle çevrili 50 haneli tarihî köy yılda 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

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50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor! Bir evin fiyatı 1 milyon!

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü, taş evleri ve tabiî güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı 200 bin turisti ağırlıyor. Doğu Romalı askerlerin 800 yıl önce kurduğu bilinen ve yıllarca Rumların yaşadığı köye mübâdeleden sonra Türk aileler yerleşti.

50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor! Bir evin fiyatı 1 milyon!

Köydeki evlerin hepsi taş evlerden oluşurken, köy Kaz dağlarının eteklerinde bulunuyor.

50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor! Bir evin fiyatı 1 milyon!

Havası ve doğası ziyaretçileri köye hayran bırakıyor. Buraya gelen ziyaretçiler köyün sokaklarında saatlerce vakit geçiriyor. Köyde az da olsa bulunan otel ve kafeler gelen kalabalık turistlere hizmet vermekte güçlük çekiyor. İstanbul ve çevre vilayetlerden gelip köyde ev alan çok sayıda kişi bulunuyor. Köyde ev fiyatları hayli yüksek.

50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor! Bir evin fiyatı 1 milyon!

3 yıl evvel bir taş ev 1 milyon 500 bin liraya satıldı. Şöhreti şehir sınırlarını aşan Adatepe köyünün ziyaretçileri her yıl artarak devam ediyor.

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