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500 liraya herkese ilham kaynağı oldu! Yeni bir çığır açtı

Keyfine düşkün bir adam sadece 500 lira harcayarak evinin bahçesine yaptığı şeyle görenleri şaşkına uğrattı. Herkesin hayali olan bahçede mangal keyfine yeni soluk getiren şahıs, yaptığı mangal ile görenlerden büyük beğeni topladı. 500 lira gibi çok ucuza mal ettiği mangal ocağının yapılışını an be an kameraya kaydeden kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte adım adım takip ederek o mangalın yapılışı...

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:53
500 liraya herkese ilham kaynağı oldu! Yeni bir çığır açtı

İşte herkesin merakla beklediği o mangal ocağının yapılışı...

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500 liraya herkese ilham kaynağı oldu! Yeni bir çığır açtı
500 liraya herkese ilham kaynağı oldu! Yeni bir çığır açtı
500 liraya herkese ilham kaynağı oldu! Yeni bir çığır açtı
500 liraya herkese ilham kaynağı oldu! Yeni bir çığır açtı
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