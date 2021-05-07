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Haberler Galeri 500 liraya yaptı! Herkese ilham kaynağı oldu

500 liraya yaptı! Herkese ilham kaynağı oldu

Keyfine düşkün bir adam sadece 500 lira harcayarak evinin bahçesine yaptığı şeyle görenleri şaşkına uğrattı. Herkesin hayali olan bahçede mangal keyfine yeni soluk getiren şahıs, yaptığı mangal ile görenlerden büyük beğeni topladı. 500 lira gibi çok ucuza mal ettiği mangal ocağının yapılışını an be an kameraya kaydeden kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte adım adım takip ederek o mangalın yapılışı...

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2021 Cuma 11:56
500 liraya yaptı! Herkese ilham kaynağı oldu

İşte herkesin merakla beklediği o mangal ocağının yapılışı...

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500 liraya yaptı! Herkese ilham kaynağı oldu
500 liraya yaptı! Herkese ilham kaynağı oldu
500 liraya yaptı! Herkese ilham kaynağı oldu
500 liraya yaptı! Herkese ilham kaynağı oldu
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