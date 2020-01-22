500 yıldır yapıyorlar! Osmanlı saraylarına gönderiliyordu

Ailemiz de bu sanatın bir üyesidir. Bilebildiğimiz kadarıyla 1350'li yıllarda Osmanlı, tahinhaneyi bugünkü Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nin olduğu yerde açmıştır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce Edremit'e geliyor ve Paşadağ'da bulunan Paşa Sultan Ormanı'nı büyük dedelerimize veriyor. Bu bir bal ormanıdır. O günden beri, 500 yılı aşkın süredir tahin helvası bal ile yapılıp ailemiz tarafından Osmanlı Sarayına ve çarşılarına gönderilmektedir" dedi.