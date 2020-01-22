500 yıldır yapıyorlar! Osmanlı saraylarına gönderiliyordu

Edremit ilçesinde 2000 yılında kurduğu imalathanede babasına rakip olan Helvacıoğlu ailesinin 9'uncu kuşak temsilcisi Ali Mürteza Helvacıoğlu, oğulları Fatih, Halil ve Burak ile birlikte ailenin asırlardır süregelen mesleğini devam ettiriyor. Ali Mürteza Helvacıoğlu, dedelerinin 500 yıl önce Edremit'te yapıp Osmanlı saraylarına ve çarşılarına gönderdikleri tahin helvasını, lezzetini bozmadan aynı şekilde ürettiklerini belirtti. Osmanlı döneminde olduğu gibi ballı tahin helvası da yaptıklarını söyleyen Ali Mürteza Helvacıoğlu, helva üretimine dedelerinden kalma geleneksel yöntemler ve asırlık bakır kazan ile taş değirmeni kullanarak devam ettiklerini belirtti.