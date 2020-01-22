  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > 500 yıldır yapıyorlar! Osmanlı saraylarına gönderiliyordu

500 yıldır yapıyorlar! Osmanlı saraylarına gönderiliyordu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Osmanlı döneminde kurulan tahinhanede üretilmeye başlanan tahin helvası, Helvacıoğlu ailesinde babadan oğula geçerek 500 yıldır yapılmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:49 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:49
500 yıldır yapıyorlar! Osmanlı saraylarına gönderiliyordu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Osmanlı döneminde kurulan tahinhanede üretilmeye başlanan tahin helvası, Helvacıoğlu ailesinde babadan oğula geçerek 500 yıldır yapılmaya devam ediyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de halen tahin helvası üreten 9'uncu kuşak helva ustası Ali Mürteza Helvacıoğlu, geleneksel yöntemlerle ürettikleri tahin helvasının asırlardır süre gelen lezzetini koruduklarını söyledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
500 yıldır yapıyorlar! Osmanlı saraylarına gönderiliyordu

Edremit ilçesinde 2000 yılında kurduğu imalathanede babasına rakip olan Helvacıoğlu ailesinin 9'uncu kuşak temsilcisi Ali Mürteza Helvacıoğlu, oğulları Fatih, Halil ve Burak ile birlikte ailenin asırlardır süregelen mesleğini devam ettiriyor. Ali Mürteza Helvacıoğlu, dedelerinin 500 yıl önce Edremit'te yapıp Osmanlı saraylarına ve çarşılarına gönderdikleri tahin helvasını, lezzetini bozmadan aynı şekilde ürettiklerini belirtti. Osmanlı döneminde olduğu gibi ballı tahin helvası da yaptıklarını söyleyen Ali Mürteza Helvacıoğlu, helva üretimine dedelerinden kalma geleneksel yöntemler ve asırlık bakır kazan ile taş değirmeni kullanarak devam ettiklerini belirtti.

500 yıldır yapıyorlar! Osmanlı saraylarına gönderiliyordu

'700 YIL ÖNCE DENİZLİ'DE HASAN BASRİ EFENDİ TARAFINDAN KEŞFEDİLMİŞTİR'
Osmanlı'nın önemli lezzeti tahin helvasının hikayesini anlatan helva ustası Ali Mürteza Helvacıoğlu, "Helva, Türk geleneksel sanatları içerisinde belki de en önemli yeri alan bir gıda maddesidir. 700 yıl önce Denizli'de Hasan Basri Efendi tarafından keşfedilmiştir. Bu zat, helvacıların piri olarak anılmaktadır. O günden beri de ülkemizde helva yapılmaktadır.

500 yıldır yapıyorlar! Osmanlı saraylarına gönderiliyordu

Ailemiz de bu sanatın bir üyesidir. Bilebildiğimiz kadarıyla 1350'li yıllarda Osmanlı, tahinhaneyi bugünkü Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nin olduğu yerde açmıştır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce Edremit'e geliyor ve Paşadağ'da bulunan Paşa Sultan Ormanı'nı büyük dedelerimize veriyor. Bu bir bal ormanıdır. O günden beri, 500 yılı aşkın süredir tahin helvası bal ile yapılıp ailemiz tarafından Osmanlı Sarayına ve çarşılarına gönderilmektedir" dedi.

500 yıldır yapıyorlar! Osmanlı saraylarına gönderiliyordu

'ŞU ANDA BENİM ÇOCUKLARIM BU İŞİ DEVAM ETTİRMEKTE'
Helvanın yapım süreci hakkında da bilgi veren Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?
Tsubasa hayranlarına müjde! Kaptan Tsubasa'nın oyunu geliyor! Captain Tsubasa oyunu ne zaman geliyor?
BİZE ULAŞIN