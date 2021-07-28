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6 torunu olan kadın, 71 yaşında liseden mezun oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 6 torunu olan 71 yaşındaki Serpil Sözer, açık öğretim lisesinden mezun olarak diplomasını aldı. Gençleri teşvik etmek için okuduğunu belirten Sözer, bol bol kitap okuyun çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:18 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:20
6 torunu olan kadın, 71 yaşında liseden mezun oldu

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı açık öğretim lisesinden bu yıl 47 kişi mezun oldu. Mezunlar arasında 3 çocuk annesi 6 torun sahibi Serpil Sözer de lise diploması aldı. Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende Serpil Sözer diplomasını Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak'ın elinden aldı.

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6 torunu olan kadın, 71 yaşında liseden mezun oldu

Gençleri okumaya teşvik etmek için okuduğunu söyleyen Sözer, gençlere yenilikçi olun çağrısı yaptı. Öte yandan, bir buçuk yıl önce üniversite okuyan torununu kalp krizi sonucu kaybeden Sözer, torunu için şimdiki hedefinin üniversiteye gitmek olduğunu söyledi.

6 torunu olan kadın, 71 yaşında liseden mezun oldu

'64-65 YAŞINDA KİTAP OKUMAYA BAŞLADIM'
Okumayı çok sevdiğini söyleyen Serpil Sözer, " Gençler bol bol kitap okusunlar. Bizim birçok yazarlarımız ve şairlerimiz var, tarihimizi iyi öğrensinler ve araştırsınlar. Ben dünya klasiklerini okudum, gençlerimizi teşvik için okudum. 64-65 yaşında kitap okumaya başladım. Bir senede üç sınavda ortaokulu bitirdim. Ondan sonra liseyi başladım.

6 torunu olan kadın, 71 yaşında liseden mezun oldu

Gençlere tavsiyem daima okusunlar, yeniliklere açık olsunlar. İnternetle, cep telefonlarıyla vakit geçirmesinler. İnterneti sadece araştırma yönünde kullansınlar" dedi.

6 torunu olan kadın, 71 yaşında liseden mezun oldu

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak da "Biz Halk Eğitim olarak halkımızın isteği doğrultusunda binlerce kurs açıyoruz. Allah'ın ilk emri okudur. Bu doğrultuda Serpil Sözer'in başarısını tebrik ediyor, gençlerimize örnek olmasını diliyorum" dedi.

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