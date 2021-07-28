6 torunu olan kadın, 71 yaşında liseden mezun oldu

'64-65 YAŞINDA KİTAP OKUMAYA BAŞLADIM'

Okumayı çok sevdiğini söyleyen Serpil Sözer, " Gençler bol bol kitap okusunlar. Bizim birçok yazarlarımız ve şairlerimiz var, tarihimizi iyi öğrensinler ve araştırsınlar. Ben dünya klasiklerini okudum, gençlerimizi teşvik için okudum. 64-65 yaşında kitap okumaya başladım. Bir senede üç sınavda ortaokulu bitirdim. Ondan sonra liseyi başladım.