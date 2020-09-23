  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri 65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

Koronavirüs vaka sayıların artış yaşanması sonrası il bazında bazı önlemler alınmaya başlandı. Bunlardan biri 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokak kısıtlaması oldu. Kimi illerde 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım araçlarını kullanma ve pazar gibi kalabalık yerlere girmesinde saat kısıtlaması getirildi. İşte 65 yaş ve üstü için sokak kısıtlaması getirilen iller...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:57 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:06
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan: "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde ulaşımda sınırlı yapılabilecektir." ifadelerini kullanarak yeni tedbir kararını açıkladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMA OLAN İLLER LİSTESİ

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yeni Korona virüs tedbirleri açıklandı. Bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Fatih Parkı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tahsis edildi.

YALOVA

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.

Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.

ERZİNCAN

"Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması."

65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

ANTALYA

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ÇANKIRI

Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi

MARDİN

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.

65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

MUĞLA

"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

ELAZIĞ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı:

BARTIN

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Muğla'da tarlada inşa edilen tekneler yurt dışından da ilgi görüyor
Muğla'da tarlada inşa edilen tekneler yurt dışından da ilgi görüyor
  • SON DAKİKA