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65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün bu kısıtın 4 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2020 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020 Pazar 18:30
65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıktı. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak, parklarda gezip, spor yaptı.

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65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Bağcılar'da bulunan 35 bini aşkın 65 yaş üstü vatandaştan bugün sokağa çıkanlardan kimisi parklarda spor yapmayı tercih ederken, kimisi yeşil çimlerin üzerine uzandı.

65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Dışarıda komşularıyla sohbet eden yaşlıların yanı sıra kimisi de cami avlusunda arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi.

65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Maskeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da uydu. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda gezerek yaşlılara selam verdi, bir şeylere ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

İşte 65 yaş ve üstü vatandaşlar böyle dışarıya çıktı...

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