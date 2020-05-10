65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıktı. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak, parklarda gezip, spor yaptı.