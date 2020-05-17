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65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2020 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020 Pazar 13:30
65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar bugün ikinci kez sokağa çıktı.

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65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Meteorolojik uyarılara göre 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri 12:00-18:00 olarak değiştirilmişti.

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
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