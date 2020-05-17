65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Meteorolojik uyarılara göre 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri 12:00-18:00 olarak değiştirilmişti.