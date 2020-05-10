65 yaş ve üzeri vatandaşlar günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar

"KISITLAMANIN KALDIRILMAMASINDAN YANAYIZ"

Aylar sonra dışarıya çıkan iki kadın, "Çok mutluyduk. Hiç derdimiz sıkıntımız olmadı. Evde hobilerimizle uğraştık. Zamanımı böyle geçirdim. Çok büyük sıkıntılar olmadı. Kısıtlamanın kaldırılmamasından yanayız. Şöyle daha tam atlatmış değiliz. Biraz daha duyarlı şekilde devam etmemiz gerekir" dedi.