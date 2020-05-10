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Haberler Galeri 65 yaş ve üzeri vatandaşlar günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar

65 yaş ve üzeri vatandaşlar günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2020 Pazar 13:04
65 yaş ve üzeri vatandaşlar günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar

65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi kaldırımlarda, kimi yollarda kimi ise yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaptı.

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65 yaş ve üzeri vatandaşlar günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar

Sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar

Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyan yaşlılar, evde oturmaktan kilo aldıklarını, buna rağmen yasağa ihtiyaç varsa kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar

"KISITLAMANIN KALDIRILMAMASINDAN YANAYIZ"
Aylar sonra dışarıya çıkan iki kadın, "Çok mutluyduk. Hiç derdimiz sıkıntımız olmadı. Evde hobilerimizle uğraştık. Zamanımı böyle geçirdim. Çok büyük sıkıntılar olmadı. Kısıtlamanın kaldırılmamasından yanayız. Şöyle daha tam atlatmış değiliz. Biraz daha duyarlı şekilde devam etmemiz gerekir" dedi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar
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