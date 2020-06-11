68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor! Okulun en başarılı öğrencilerinden birisi oldu

Vahide Doğanay'ın İTÜ Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören torunu Yusuf Doğanay (19), "Ailemde öğrenmenin yaşının olmadığını bilinmesi beni çok mutlu eden bir şey. Babaannemin de yaşına rağmen halen öğrenmek istemesi, öğrenmeye devam etmesi beni çok mutlu etti.