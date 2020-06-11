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Haberler Galeri 68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor! Okulun en başarılı öğrencilerinden birisi oldu

68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor! Okulun en başarılı öğrencilerinden birisi oldu

Afyonkarahisar'da yaşayan 68 yaşındaki Vahide Doğanay isimli vatandaş, 50 yıllık hayalini gerçekleşti. Torunlarıyla birlikte üniversite okuyan Doğanay, "Okulun başarılı öğrencilerindenim. Allah'ın izniyle okulumu bitirip çalışmak istiyorum. Para için değil hizmet için çalışacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:15 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:18
68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor! Okulun en başarılı öğrencilerinden birisi oldu

Çay ilçesinde oturan Vahide Doğanay, yaklaşık 50 yıllık üniversite okuma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Evli, 2 çocuk ve 4 torun sahibi olan Vahide Doğanay, geçen yıl 2 torunuyla birlikte girdiği üniversite sınavında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fakültesi'ni kazandı.

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68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor! Okulun en başarılı öğrencilerinden birisi oldu

Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilirken, Vahide Doğanay da çalışmalarını sürdürüyor. Doğanay, eşi ve oğlunun işlettiği mobilya mağazasında da zaman zaman işlere yardımcı oluyor.

Vahide Doğanay, yaklaşık 50 yıldır hayalinin ilahiyat üzerine üniversite eğitimi almak olduğunu belirterek, "1969- 1970 eğitim öğretim yılında liseden mezun oldum.

68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor! Okulun en başarılı öğrencilerinden birisi oldu

7 sene memurluk yaptım, evlendim, işten ayrıldım. 25 yıl önce de dışarıdan sigortamı yatırarak emekli oldum. Çocuklarımı büyüttüm, okuttum, evlendirdim. Sıra kendi hayalime gelmişti. Yeniden okumam gereken İmam Hatip Lisesi'ni 2016- 2017 öğretim yılında dışarıdan başarıyla bitirdim. Geçen yıl 2 torunumla üniversite imtihanlarına girdik.

68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor! Okulun en başarılı öğrencilerinden birisi oldu

Kız torunum Kayseri Tıp Fakültesi'ni, erkek torunum İTÜ Makine Mühendisliği'ni, ben de Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fakültesi'ni kazandım. Şu an ikinci sınıfa geçtim. Okulun başarılı öğrencilerindenim. Allah'ın izniyle okulumu bitirip çalışmak istiyorum. Para için değil, hizmet için çalışacağım" dedi.

68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor! Okulun en başarılı öğrencilerinden birisi oldu

Vahide Doğanay'ın İTÜ Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören torunu Yusuf Doğanay (19), "Ailemde öğrenmenin yaşının olmadığını bilinmesi beni çok mutlu eden bir şey. Babaannemin de yaşına rağmen halen öğrenmek istemesi, öğrenmeye devam etmesi beni çok mutlu etti.

68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor! Okulun en başarılı öğrencilerinden birisi oldu

Öğrenmenin ölene kadar süreceğine inanan birisiyim" diye konuştu.
DHA

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