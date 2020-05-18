68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 68 yıldır tahttaki varlığını koruyor. Bu da Kraliçe'nin birçok olaya tanıklık edip, Guinness Dünya Rekoru kırmasına da neden oldu. En uzun hüküm süren kraliçeden en zengin kraliçeye, Kraliçe Elizabeth'in 7 adet Guinness Dünya Rekoru bulunuyor.