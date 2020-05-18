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Haberler Galeri 68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!

68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 68 yıldır tahttaki varlığını korumayı başardı. Tarihi açından birçok olaya tanıklık eden Elizabeth, aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. İşte Kraliçe'nin kırdığı rekorlar!

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:26
68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 68 yıldır tahttaki varlığını koruyor. Bu da Kraliçe'nin birçok olaya tanıklık edip, Guinness Dünya Rekoru kırmasına da neden oldu. En uzun hüküm süren kraliçeden en zengin kraliçeye, Kraliçe Elizabeth'in 7 adet Guinness Dünya Rekoru bulunuyor.

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68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!

21 Aralık 2007'de, hayatının 81 yıl ve 244 gününü dolduran Kraliçe II.Elizabeth, resmen en yaşlı Britanya kraliçesi unvanının sahibi oldu. Rekor daha önce hükümdarın büyük, büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın elindeydi.

68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!

Kraliçe, 9 Eylül 2015'te, 63 yıldan fazla hüküm sürmesinin ardından Kraliçe Victoria'nın saltanat süresini geride bırakarak, en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu.

68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!

Kraliçe Elizabeth, 2015'te bir rekor daha kırarak, dünyanın en yaşlı hükümdarı oldu. Kraliçe şu anda dünyanın 4. en uzun hüküm süren hükümdarı olmakla birlikte yaşayan, en uzun süre hüküm süren hükümdar olma unvanına sahip.

68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!

Kraliçe Elizabeth, aynı kişinin aynı anda meşru hükümdarı olduğu bağımsız ülke sayısı rekorunu da 16 ülkeyle elinde bulunduruyor. Rekorlar kitabındaki açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Kraliçenin rolü sembolik ve törensel olsa da, 15 Birleşik Krallık Milletler Topluluğu ülkesinde yaşayan 139 milyondan fazla kişi onu hükümdar olarak tanıyor."

68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!

Kraliçe Elizabeth'in görüntüsü en az 35 farklı ülkenin madeni parasında yer alıyor. Bu sayı Kraliçe Victoria için 21, Kral George V içinse 19'du.

68 yıldır İngiltere tahtında! İşte Kraliçe Elizabeth'in kırdığı Guinness rekorları!
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