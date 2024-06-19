75 bin kişinin yaşadığı Ayvalık’ın nüfusu 1 milyona yaklaştı

CUNDA ESNAFI HALİNDEN MEMNUN

Cunda Adası'nda camekanlı tezgahında midye dolma satan Erdener Zabun da Ayvalık merkez ile Cunda'nın Kurban Bayramı nedeniyle son derece kalabalık olduğunu söyleyerek, tüm esnafa, işletmecilere bol kazançlar diledi.



Gezi tekneleri için bilet sanat Emine Doğan ise Cunda'da turizm sezonunun bayramla başladığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Hepimiz zaten bayramı bekliyorduk. Bayramdaki bu hareketlilik çok iyi oldu, çok güzel oldu. Şu anda Cunda çok kalabalık. İnşallah bu şekilde devam eder. Bayram sonrasında bir hafta durağan sürece girilecektir ama sonrasında sezon boyunca bu hareketlilik tam gaz devam edecektir."

Dondurma satan Onur Yalmaz da 9 günlük bayram tatilinin sonuna kadar görülecek hareketliliğin sezon boyunca sürmesini temenni etti.



Esnaf Tahsin Kuşçalı ise bayramın son derece canlı geçtiğini belirterek, "Bayramın ilk günü pek hareket yoktu ama ikinci gün ve sonrasında Cunda Adası'na yakışır bir kalabalığa ulaştık. Şu anda ise müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.