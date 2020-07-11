850 türü barındıran PAÜ Botanik Bahçesi göz kamaştırıyor

Denizli Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde hazırlıkları bir süre devam eden 'Botanik Bahçe' geçtiğimiz günlerde ziyarete açıldı. Her geçen gün artan bitki çeşitliliğiyle dikkat çeken bahçede yaklaşık 850 farklı bitki türü bulunuyor. 140 metre kare cam sera içinde sergilenen iç mekan koleksiyonları Hayrettin Karaca Meşeliği, tıbbi ve aromatik bitki bahçesi, iğne yapraklı bitki koleksiyonu, kaya bitkileri bahçesi, palmiye adası ile farklı iklim koşullarında yetişen endemik bitki türleri görenlerin beğenisini kazanıyor. Hem eğitim amaçlı hem de ziyaret amaçlı halka açık olan bahçede hedef ise çeşitliliği artırmak olarak belirlendi.