850 türü barındıran PAÜ Botanik Bahçesi göz kamaştırıyor

"GÖRENLERİN TEPKİLERİ OLUMLU"

"Şu ana kadar yüzlerce ziyaretçi geldi. Her gelen olumlu şeyler söyleyip ayrılıyor. Denizli'de ve üniversitemizde böyle bir şey olmaması ve böyle bir şeye ihtiyaç olması bakımından önemli bir yer. Çünkü üniversite bünyesinde bitki ve botanik anlamında çalışan oldukça fazla öğrencimiz var. Onların bir uygulama alanlarının ve çalışabilecekleri ortamın olması bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.