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9 bin yıl önceki kadınların yüzü

Yapılan bir araştırma sayesinde, Mezolitik Çağ'da kadınların nasıl göründüğüne dair yeni bulguları ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:03 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:03
9 bin yıl önceki kadınların yüzü

İnsanoğlunun bundan 9 bin yıl önce nasıl göründüğü sorusunun yanıtını arayan bilim insanları oldukça ilgi çekici sonuçlara ulaştı.

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9 bin yıl önceki kadınların yüzü

Bilim insanlarının dönemin insanlarını yeniden dizayn etmesi sonrası, Mezolitik Çağ (MÖ 7 bin yılı) insanın, hem kadınlarının hem de erkeklerinin günümüze kıyasla daha maskülen bir yüze sahip olduğu ortaya çıktı.

9 bin yıl önceki kadınların yüzü

İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson tarafından tabiri caizse yeniden dizayn etti.

9 bin yıl önceki kadınların yüzü

İncelenen kafatası Yunanistan'da bulunan Theopetra mağarasında keşfedildi.

9 bin yıl önceki kadınların yüzü

Eldeki bulgulara göre, 9 bin yıllık kalıntıların taranması sonrası 3D yazıcı yardımı ile yüze kavuşan Dawn'ın 15-18 yaşları arasında hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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