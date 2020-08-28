9 bin yıl önceki kadınların yüzü

Bilim insanlarının dönemin insanlarını yeniden dizayn etmesi sonrası, Mezolitik Çağ (MÖ 7 bin yılı) insanın, hem kadınlarının hem de erkeklerinin günümüze kıyasla daha maskülen bir yüze sahip olduğu ortaya çıktı.
İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson tarafından tabiri caizse yeniden dizayn etti.
İncelenen kafatası Yunanistan'da bulunan Theopetra mağarasında keşfedildi.
Eldeki bulgulara göre, 9 bin yıllık kalıntıların taranması sonrası 3D yazıcı yardımı ile yüze kavuşan Dawn'ın 15-18 yaşları arasında hayatını kaybettiği düşünülüyor.