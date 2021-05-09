  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri 9 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

9 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 08:52 Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 08:56
9 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ: BUGÜN özellikle olaylara duygusal bir derinlikte bakmak isterken, çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar sergileyeceksiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
9 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

BOĞA: İDEALLERİNİZ konusunda tereddütleriniz var. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Yaşayacağınız gecikmeler sizi demoralize etmemeli. Sakin olmaya ihtiyacınız var.

9 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Meraklı yapınız sizi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Düşüncelerinizi açıklarken, karşı kırıcı olabilir, yakın bir arkadaşınızı üzebilirsiniz.

9 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZİ sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Siz üzerine gittikçe, o kendini savunmak zorunda kalıyor. Çelişkiler yıpranmaya neden olduğu için, kendinizi kontrol edin.

9 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

ASLAN: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergiliyor olabilirsiniz. Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman, gereksiz tartışmalar çıkarıyor ve çevrenizde olumsuzluk örneği oluyorsunuz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Anneler Günü mesajları! En duygusal Anneler Günü mesajları ve sözleri...
Anneler Günü mesajları! En duygusal Anneler Günü mesajları ve sözleri...