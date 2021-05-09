Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 08:52Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 08:56
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KOÇ: BUGÜN özellikle olaylara duygusal bir derinlikte bakmak isterken, çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar sergileyeceksiniz.
BOĞA: İDEALLERİNİZ konusunda tereddütleriniz var. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Yaşayacağınız gecikmeler sizi demoralize etmemeli. Sakin olmaya ihtiyacınız var.
İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Meraklı yapınız sizi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Düşüncelerinizi açıklarken, karşı kırıcı olabilir, yakın bir arkadaşınızı üzebilirsiniz.
YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZİ sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Siz üzerine gittikçe, o kendini savunmak zorunda kalıyor. Çelişkiler yıpranmaya neden olduğu için, kendinizi kontrol edin.
ASLAN: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergiliyor olabilirsiniz. Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman, gereksiz tartışmalar çıkarıyor ve çevrenizde olumsuzluk örneği oluyorsunuz.