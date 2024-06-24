952 futbol sahası büyüklüğünde! Çanakkale’nin ciğerleri yandı

Yangın nedeniyle Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyü tahliye edildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretçiye kapatıldı. Yangına 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli, kamu kurum ve kuruluşların 290 toplamda aracı dahil olmak üzere 970 personelle yangına müdahale edildi. 18 Haziran günü çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 805 futbol sahası büyüklüğünde, 340 hektarı ormanlık alan, geri kalanı orman dışı olmak üzere 575 hektar alan yandı.

