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Haberler Galeri 952 futbol sahası büyüklüğünde! Çanakkale'nin ciğerleri yandı

952 futbol sahası büyüklüğünde! Çanakkale'nin ciğerleri yandı

Çanakkale'nin Ezine ve Eceabat ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken 952 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü.

İHA

Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 10:06

952 futbol sahası büyüklüğünde! Çanakkale’nin ciğerleri yandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında 18 Haziran günü saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 dakika içinde müdahale etti.

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952 futbol sahası büyüklüğünde! Çanakkale’nin ciğerleri yandı

Yangın nedeniyle Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyü tahliye edildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretçiye kapatıldı. Yangına 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli, kamu kurum ve kuruluşların 290 toplamda aracı dahil olmak üzere 970 personelle yangına müdahale edildi. 18 Haziran günü çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 805 futbol sahası büyüklüğünde, 340 hektarı ormanlık alan, geri kalanı orman dışı olmak üzere 575 hektar alan yandı.

952 futbol sahası büyüklüğünde! Çanakkale’nin ciğerleri yandı

EZİNE'DE İSE 147 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE, 105 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ise 20 Haziran günü saat 16.30 sıralarında çöplükte başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev, dam ve saman yüklü ahırlar yanarak zarar gördü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan helikopter, uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman personelinin yoğun müdahalesi sonrası yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 105 hektar alan zarar gördü.