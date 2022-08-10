A101'de bu hafta indirim üstüne indirim! Beyaz peynir, deterjan, tuvalet kağıdı...

A101'in Perşembe indirimleri devam ediyor. 11 Ağustos Perşembe Aldın Aldın kataloğunda en dikkat çeken ürün fiber tekne olurken bunun yanısıra televizyon, çamaşır ve bulaşık makineleri de indirimli fiyatla satışta olacak. Ayrıca A101'de peynir çeşitleri, deterjan ve tuvalet kağıdı da indirimli ürünler arasında yerini aldı. İşte 11 Ağustos A101 indirimleri...