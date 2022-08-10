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A101'de bu hafta indirim üstüne indirim! Beyaz peynir, deterjan, tuvalet kağıdı...
A101'de bu hafta indirim üstüne indirim! Beyaz peynir, deterjan, tuvalet kağıdı...
A101'in Perşembe indirimleri devam ediyor. 11 Ağustos Perşembe Aldın Aldın kataloğunda en dikkat çeken ürün fiber tekne olurken bunun yanısıra televizyon, çamaşır ve bulaşık makineleri de indirimli fiyatla satışta olacak. Ayrıca A101'de peynir çeşitleri, deterjan ve tuvalet kağıdı da indirimli ürünler arasında yerini aldı. İşte 11 Ağustos A101 indirimleri...
Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:05
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:15
11 Ağustos Perşembe A101 indirimlerinde bu hafta yok yok. Fiber tekneden, bisiklete, televizyondan beyaz eşyaya gıda ürünlerine varıncaya dek onlarca çeşit ürün bu hafta A101 kataloğunda yerini aldı. İşte A101 Perşembe indirimleri...