ABD'de 12 katlı binanın çöktüğü anlar saniye saniye kaydedildi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da kısmen çöken 12 katlı binada kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatından Raide Jadallah ekiplerin en az 35 kişiyi enkazdan çıkardığını, 15 ailenin ise kendi imkanlarıyla binayı terk ettiğini belirtti.