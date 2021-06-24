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Haberler Galeri ABD'de 12 katlı binanın çöktüğü anlar saniye saniye kaydedildi

ABD'de 12 katlı binanın çöktüğü anlar saniye saniye kaydedildi

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çöktüğü anlar çevredeki diğer bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Çökmeyle birlikte bölgeden yoğun duman yükselirken, şu ana kadar enkazdan 35 kişinin çıkarıldığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:07 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:12
ABD'de 12 katlı binanın çöktüğü anlar saniye saniye kaydedildi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da kısmen çöken 12 katlı binada kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatından Raide Jadallah ekiplerin en az 35 kişiyi enkazdan çıkardığını, 15 ailenin ise kendi imkanlarıyla binayı terk ettiğini belirtti.

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ABD'de 12 katlı binanın çöktüğü anlar saniye saniye kaydedildi

Çökme nedeniyle şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken, Surfside yetkilisi Charles Burkett binanın dolu olması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti. Burkett, binada daha fazla çökme meydana gelmemesi için ağır iş makinelerinin olay yerine getirildiğini aktardı.

ABD'de 12 katlı binanın çöktüğü anlar saniye saniye kaydedildi

BİNADAKİ ÇÖKME ANI KAMERADA

Enkazda eğitimli köpeklerin de katıldığı arama-kurtarma operasyonu devam ederken, binanın çöktüğü anlar çevredeki diğer bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'de 12 katlı binanın çöktüğü anlar saniye saniye kaydedildi

Çökmeyle birlikte bölgeden yoğun duman yükseldiği, binanın neredeyse yarısının yerle bir olduğu görüldü. Binanın çatısında 1 aydan fazla bir süredir çalışmaların devam ettiği kaydedilirken, çökme nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'de 12 katlı binanın çöktüğü anlar saniye saniye kaydedildi

Miami-Dade Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Miami Dade bölgesindeki Surfside kasabasında, denize sıfır 12 katlı binanın gece geç saatlerde çöktüğü belirtildi.

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