Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı
Denizli'de altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta tedbirsizlik yüzünden feci bir kaza meydana geldi. Oyun oynadığı sırada 6 yaşındaki çocuğun üzerine kanalizasyon baca çemberi düştü. Acı haberi öğrenen yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Enes Koray'ın hayatını kaybettiği olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:22
Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:30
Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, altyapı çalışmalarını devam ettiği sokakta birkaç çocuk oyun oynamaya başladı.
Diğer çocukların dağılmasıyla ağabey Hüseyin Koray (8), ile kardeşi Enes Koray (6), oyun oynamaya devam etti. Kısa süre sonra ise ağabey yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar olay yerine koştu.
Kanalizasyon çalışmalarında kullanılan ve baca çemberi olarak adlandırılan beton taş bloğu Enes Koray'ın üzerine düştüğü anlaşıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu minik Enes'in hayatını kaybettiğini belirledi.
AİLENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlikleri aldı. Acılı haberi duyarak olay yerine gelen aile üyelerinin feryatları yürekleri dağladı.