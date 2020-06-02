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Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da ödül olarak kullanılan villa kimin?
Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da ödül olarak kullanılan villa kimin?
Survıvor yarışmasında ödül oyununda kullanılan lüks malikenin kime ait olduğu merak ediliyordu. Acun ılıcalı, oynanan ödül oyunun ardından lüks malikanenin kime ait olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 13:31
Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 13:58
Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Oyunlarda yarışmacılara ödül olarak verilen meşhur villanın sahibi belli oldu. Survivor 2020'nin 94. bölüm ödül oyunu sonrası Acun Ilıcalı merak edilen malikanenin kime ait olduğunu açıkladı.
Her iki takımda, malikanede sınırsız yemek ve eğlence eşliğinde bir gece geçirmek için defalarca karşı karşıya geldi.
Acun Ilıcalı'nın her fırsatta 'Dominik'in en güzel evi' dediği malikanenin sahibi merak ediliyordu. Survivor'da dün akşamki ödül oyunu sonrası Acun Ilıcalı, o ismi açıkladı.
Acun Ilıcalı, ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımıyla yaptığı konuşmada, malikanenin sahibinin ABD'li rapçi Pitbull olduğunu söyledi. Gönüllüler takımından Yasin "Evin üst katında oyun konsolu var. Üzerinde Pitbull Team yazıyor. Ben oradan anlamıştım" dedi.
Ilıcalı son defa malikanenin kullanılacağını söyleyerek, "Survivor'da Pitbull'un evini tamamladık. Neden garip bir ev ödülü vermeyelim? Var kafamda bir şeyler açıklayacağım" ifadesini kullandı.