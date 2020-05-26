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Acun Ilıcalı rekor kırdı! Dünya rekoru el değiştirdi!

Survivor yarışması bu sene izlenme oranıyla rekor kırıyor. Özellikle gönüller takımı bu senenin favorilerinden biri oldu. Acun Ilıcalı'da Survivor başarısını sosyal medyaya taşıdı. Ilıcalı, Instagram'da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 11:38 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





