Acun Ilıcalı'dan MasterChef Emre Büber'e teklif!

MasterChef Türkiye yarışması her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. MasterChef'in 11'inci hafta elenen isim Emre Büber olmuştu. Hasta olduğu için bilerek elendiği öne sürülen Emre Büber hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 'İlk beşe girer' denilen bir aşçı olan Büber'in elenmesi sonrası iddiaya göre Acun Ilıcalı'dan flaş bir hamle geldi. Yarışmacılarının özel durumlarına ve başarılarına kayıtsız kalmayan sunucu Acun Ilıcalı'nın, Emre Büber'e hayatının teklifini sunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...