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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'dan MasterChef Emre Büber'e teklif!

Acun Ilıcalı'dan MasterChef Emre Büber'e teklif!

MasterChef Türkiye yarışması her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. MasterChef'in 11'inci hafta elenen isim Emre Büber olmuştu. Hasta olduğu için bilerek elendiği öne sürülen Emre Büber hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 'İlk beşe girer' denilen bir aşçı olan Büber'in elenmesi sonrası iddiaya göre Acun Ilıcalı'dan flaş bir hamle geldi. Yarışmacılarının özel durumlarına ve başarılarına kayıtsız kalmayan sunucu Acun Ilıcalı'nın, Emre Büber'e hayatının teklifini sunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:33 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:51
Acun Ilıcalı’dan MasterChef Emre Büber’e teklif!

MasterChef Türkiye yarışmasının 11'inci haftasında elenen isim Emre Büber oldu.

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Acun Ilıcalı’dan MasterChef Emre Büber’e teklif!

Parkinson hastalığı ortaya çıkan ve bile isteye yarışma esnasında elendiği iddia edilen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı öğrenilmişti.

Acun Ilıcalı’dan MasterChef Emre Büber’e teklif!

Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber gerek kişiliği, gerek mutfak bilgisi, gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.

Acun Ilıcalı’dan MasterChef Emre Büber’e teklif!

Ünlü fenomen Ata Benli'den bu elenmeyle ilgili herkesi kahreden bir iddia geldi. Ata Benli'nin söylediğine göre Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu.

Acun Ilıcalı’dan MasterChef Emre Büber’e teklif!

İşte ünlü fenomenin o söyledikleri; "Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz."

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