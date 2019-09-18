Adnan Oktar dans görüntülerini böyle savundu!

Hakkında 870 yıl hapis cezası istenen Adnan Oktar salı günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Oktar, kanalında kadınların dans etmesiyle ilgili ilginç sözler söyledi.
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:25Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:25
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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik açılan davanın görülmesine salı günü başlandı. 167'si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda yapıldı. İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Oktar, hakkındaki iddiaların tamamen boş olduğunu öne sürdü.
Çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını reddeden Oktar, yıllar sonra yönlendirmeyle bu çocukların ifade verdiğini, korkutulduklarını, kendisine iftira attırıldığını, baskı altında ifade verdiklerini iddia etti.
'Yanlış anladılar' Avukatların ardından Cumhuriyet savcısının sorularına geçildi. Savcının "A9 kanalında 'Mehdi zaten mehdi olduğunu söylemez' diyorsunuz, yayınlarınızda kendinizin mehdi olduğunu ima ediyorsunuz. Örgüt evlerinde karıncalarla konuştuğunuz, hava olaylarını değiştirebildiğiniz ile ilgili notlar ele geçirildi. sorusuna sanık Oktar, şu şekilde cevap verdi: "
Ben burada dürüst davranıyorum. Mehdi olsam sarık cübbeyle çıkardım. Eğlenen insanların da dekolteli hanımların da Müslüman olacağını göstermek istiyordum. Yoksa ben oynamaktan çok rahatsızım. Bazı gelenekçi Müslüman kardeşlerim bunu yanlış anladı." dedi.