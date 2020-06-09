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Afişleri süsleyen Santorini Adası göründüğü gibi değilmiş

Her turizm acentesinin yaz sezonundaki afişlerini süsleyen Yunanistan'ın ünlü Santorini Adası'na uzaktan bakıldığı zaman herkesi şaşırtıyor. Santorini Adası'na tatil için gitmeyi düşünenler adanın uzaktan çekilmiş fotoğrafını görünce tereddütte bulunuyor.

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 15:27 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 15:28
Afişleri süsleyen Santorini Adası göründüğü gibi değilmiş

Burası Yunanistan'ın ünlü Santorini Adası.

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Afişleri süsleyen Santorini Adası göründüğü gibi değilmiş

Her turizm acentesinin yaz sezonundaki afişlerini süsleyen bu yer aslında bütünde bakıldığında böyle görünüyor.

Afişleri süsleyen Santorini Adası göründüğü gibi değilmiş

Mısır'ın Kahire bölgesinde bulunan Piramitler sonsuz bir çölün ortasında gibi görünüyor. Ama sadece fotoğraflarda.

Afişleri süsleyen Santorini Adası göründüğü gibi değilmiş

Gerçekte ise şehrin tam kenarında yer alıyor.

Afişleri süsleyen Santorini Adası göründüğü gibi değilmiş

İngiltere'nin Amesbury bölgesinde bulunan Stonehenge, turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

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