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Afişleri süsleyen Santorini Adası göründüğü gibi değilmiş
Afişleri süsleyen Santorini Adası göründüğü gibi değilmiş
Her turizm acentesinin yaz sezonundaki afişlerini süsleyen Yunanistan'ın ünlü Santorini Adası'na uzaktan bakıldığı zaman herkesi şaşırtıyor. Santorini Adası'na tatil için gitmeyi düşünenler adanın uzaktan çekilmiş fotoğrafını görünce tereddütte bulunuyor.
Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 15:27
Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 15:28
Burası Yunanistan'ın ünlü Santorini Adası.
Her turizm acentesinin yaz sezonundaki afişlerini süsleyen bu yer aslında bütünde bakıldığında böyle görünüyor.
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Gerçekte ise şehrin tam kenarında yer alıyor.
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