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Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Bodrum tatilinde
Afra Saraçoğlu kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile birlikte Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Hayran sayısı oldukça fazla olan çiftin aileleri de tatilde onlara eşlik etti. Denizde sarmaş dolaş olan çift birbirini öpmeye doyamadı.
Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2020 Pazar 10:59Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2020 Pazar 11:19
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Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Bodrum tatilinde
Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu, haftalık kiralama ücreti 6 bin euro (46 bin 600 TL) olan lüks gulet kiraladı.
Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Bodrum tatilinde
Milliyet'in haberine göre, ünlü oyuncuların yanında aileleri de yer aldı. Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Yazıcıoğlu'nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu, Selçuk Bey'in eşi ve çocukları da, ikiliyi yalnız bırakmadı.
Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Bodrum tatilinde
Çiftin teknesi Muğla Ören koylarında demirledi.
Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Bodrum tatilinde
Saraçoğlu'nun annesi bir beyfendiyle balık tutarken, diğerleri denize girdi.
Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Bodrum tatilinde
ÖPMEYE DOYAMADI Bir süre sonra denizde baş başa kalan ikili, şakalaşmaya başladı. Saraçoğlu, sevgilisinin başını defalarca suya sokarak şaka yaptı.