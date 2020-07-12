Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Bodrum tatilinde

Afra Saraçoğlu kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile birlikte Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Hayran sayısı oldukça fazla olan çiftin aileleri de tatilde onlara eşlik etti. Denizde sarmaş dolaş olan çift birbirini öpmeye doyamadı.