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Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü
Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü
Güney Afrika'da Sabi Sand Rezervi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan Afrika yaban köpeği ile sırtlan karşı karşıya geldi. Tek başına kalan sırtlan Afrika yaban köpeklerinin bölgesine girince zor anlar yaşadı.
Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:57
Sürü halinde gezen ve vahşi doğanın en acımasız hayvanları olarak bilinen sırtlan ve Afrika yaban köpeği bu kez karşı karşıya geldi.
Afrika'nın vahşi köpekleri bu kez sırtlanı hedef aldı.
Bir anda etrafını saran köpekleri gören sırtlan neye uğradığını şaşırdı.
Sırtlan suya girerek köpeklerden kurtulmaya çalıştı.
O anlar ise böyle görüntülendi.