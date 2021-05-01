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Haberler Galeri Afyonkarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti

Afyonkarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti

Afyonkarahisar mutfağının sevilen ve yöresel tatlılarından olan, haşhaş ve cevizden yapılan haşhaşlı tatlı Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 14:41 Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 17:17
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti

Özellikle Şuhut ilçesinde yapılan haşhaşlı tatlı, içerisindeki haşhaş ve cevizin vermiş olduğu lezzet ile Ramazan sofralarının vazgeçilmez tadı olmaya devam ediyor. İlçenin yöresel lezzeti olan haşhaşın şerbet ile birlikte ince açılmış ve içerisinde ceviz sarılı olan hamurun üzerine dökülüyor.

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Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti

Haşhaşın tatlıya dökülmesiyle farklı bir lezzetin ortaya çıktığını söyleyen tatlı ustası Hatice Kartal, haşhaşlı tatlının yapılışını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Kartal, "İlimizde olduğu gibi ilçemizde de haşhaşlı tatlıya yoğun bir ilgi gösterilmekte.

Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti

Özellikle Ramazan-ı Şerif ayının iftar sofralarının vazgeçilmez bir tatlısı oldu. Şuhut ilçemizde üretimi bize ait olan haşhaşlı tatlı bize aittir.

Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti

Müşterilerimiz özellikle uzaklardan da olsa satın almak için buraya geliyorlar. Haşhaşlı tatlımızın üretimi hem Ramazan ayında hem de Ramazan'dan sonra da devam edecek" dedi.

Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti
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