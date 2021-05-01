Afyonkarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti

Özellikle Şuhut ilçesinde yapılan haşhaşlı tatlı, içerisindeki haşhaş ve cevizin vermiş olduğu lezzet ile Ramazan sofralarının vazgeçilmez tadı olmaya devam ediyor. İlçenin yöresel lezzeti olan haşhaşın şerbet ile birlikte ince açılmış ve içerisinde ceviz sarılı olan hamurun üzerine dökülüyor.