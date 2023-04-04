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Haberler Galeri Afyon'da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı

Afyon'da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde inşaat temeli kazısında bulunan lahit ve içindeki küplere ait ilk incelemeler sonucu eserlerin Roma dönemine ait olduğu ve M.S. 1. ve 2. yüzyılda yapılmış olabileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 15:03 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 15:12
Afyon'da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı
Afyon’da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatının temel kazılması sırasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı.

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Afyon'da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı
Afyon’da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı

Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi.

Afyon'da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı
Afyon’da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi.

Afyon'da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı
Afyon’da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı

Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları kazı ile lahiti gün yüzüne çıkardı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp ve küplerin içerisinden bir takım objeler çıktı.

Afyon'da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı
Afyon’da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı

Edinilen bilgilerde, eserlerin Roma dönemine ait oldukları, yapım tekniği göz önüne alındığında ise M.S. 1. ve 2. yüzyılda yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

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