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Afyon'da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde inşaat temeli kazısında bulunan lahit ve içindeki küplere ait ilk incelemeler sonucu eserlerin Roma dönemine ait olduğu ve M.S. 1. ve 2. yüzyılda yapılmış olabileceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 15:03Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 15:12
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Afyon'da inşaat kazısında bulunmuştu! İlk incelemeler tamamlandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatının temel kazılması sırasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı.