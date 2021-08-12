Afyonkarahisar’da 3 cenaze 3 acı

2 aydır eşi ve çocuklarından ayrı olan baba Atilla Yalçın eşi ile konuşmak için akşam saatlerinde Afyonkarahisar'a geldi. Burada taraflar arasında tartışma yaşanınca beylik tabancasını çeken Atilla Yalçın iddiaya göre, bisikleti ile evine doğru gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'i evinin bir alt sokağından kafasından tek kurşunla vurdu.