"SADECE DIŞ YÜZEYİNE SIVA YAPTIRDIK KISACASI OLAY BU"

Yaptıkları tadilatta çivi çakıp taş dahi koymadıklarını iddia eden Muhtar İdis açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tadilatta aynı granitleri yerlerine koyduk. Sadece dış yüzeyine sıva yaptırdık başkada her hangi bir taş koyma ya da alma yok kısacası olay bu. Ben fazla bir olay olmadığından dolayı her hangi bir yere başvurmadım. Dedik ki 'biz burayı 1-2 günde kendi bütçemiz ile yaptıralım' dedik. Çirkin bir görüntü olduğundan dolayı başka yerlere başvurmadık biz. Bunda da bazı kişiler 'kervansarayda değişiklik yapıldı' diye eleştirileri var, gelip baksınlar her hangi bir değişiklik yok."