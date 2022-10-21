Afyonkarahisar’da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran kazı! Tarihe ışık tutacak

"PURUŞHANDA DİYE BİR KENTİN İSMİ GEÇİYOR"

Öte yandan, kazı çalışmaları başladığı dönemde açıklamalarda bulunan Özdemir Koçak, kazı yapılan bölgenin önemli bir yer ve kent olduğunu vurguladı. Bölgenin belki de Anadolu'nun en önemli ve en eski kentlerinden birisi olabileceğine işaret eden Koçak, "Bunu söylemek biraz erken ama şimdiden bir ipucu vermek adına bunu ifade ediyoruz. Biz buranın tam olarak neresi olduğunu kazılarla ortaya çıkaracağız ama son yıllarda bilim dünyasında Puruşhanda diye bir kentin ismi geçiyor burayla ilgili olarak, orası olduğunu düşünüyor ve tahmin ediyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Bu Hititler'den önce diyebiliriz belki, Hititler'den 200-300 yıl önceki bir topluluğa işaret ediyor.