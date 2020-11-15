Afyonkarahisar'da bal peteklerinden üretilen "arı ekmeği" talep görüyor

"Son yıllarda arıcılık sektöründe önemli bir noktaya gelen perga, çok değerli bir üründür. Bu ürün sağımı yapılan çiçek balı peteklerinin gözeneklerinden oluşuyor. Biz de iki yıldır Türkiye'deki bütün bölgelerden tedarik ettiğimiz polen enzimli bal peteklerinden perga üretimi yapıyoruz. Üretimin biraz meşakkatli işlemi oluyor ama geliri çok güzel."