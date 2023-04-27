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Haberler Galeri Afyonkarahisar'da can pazarı! Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da can pazarı! Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da tırın çarptığı hafif ticari araç savrularak bir başka tıra çarptı. Kazanın ardından deyim yerindeyse can pazarı yaşanırken iki kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 08:50
Afyonkarahisar’da can pazarı! Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Y. (82) yönetimindeki 03 HL 640 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.İ.Y., yönetimindeki 42 ZR 480 plakalı tır ile çarpıştı.

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Afyonkarahisar’da can pazarı! Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç önce M.G.'nin kullandığı 42 AAE 352 plakalı tıra çarptı, ardından orta refüje girip aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından deyim yerindeyse can pazarı yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar’da can pazarı! Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Ç.Y., ile yanında bulunan B.Y.'yi (25) güçlükle araçtan çıkarıp ardından ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan şahıslar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar’da can pazarı! Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar’da can pazarı! Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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