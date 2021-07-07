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Afyonkarahisar'da ekmeğin içinden bakın ne çıktı

Kemal Sunal'ın milyonları güldüren filmi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçek oldu. Sabah kahvaltı yapmak için fırından ekmek alan vatandaş ekmeği ikiye böldüğünde içinden çıkanı görünce adeta şok oldu. İlginç olay, Kemal Sunal'ın 1986 yılında gösterime sunulan 'Deli Deli Küpeli' filminde fırın denetimi sırasında ekmeğin içinden bir yumak ipin çıktığı sahneyi hatırlattı.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 18:29 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 18:31
Afyonkarahisar'da ekmeğin içinden bakın ne çıktı

Filmlere konu olan olay Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşandı. Mustafa Avcı isimli vatandaş sabah kahvaltı yapmak üzere fırından ekmek aldı. Daha sonra evinde kahvaltı sofrasına oturan vatandaşın 4 çocuğu ve eşi ile birlikte kahvaltı yaptığı sırada ekmeği bölmesiyle şoka uğraması bir oldu.

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Afyonkarahisar'da ekmeğin içinden bakın ne çıktı

Bölünen ekmeğin tam ortasından uzun bir ip çıktı. Gördüğü manzara karşısında çok şaşıran Avcı, durumu telefonla belediye başkanına bildirerek gerekenin yapılmasını istedi.

Afyonkarahisar'da ekmeğin içinden bakın ne çıktı

İlginç olay, Kemal Sunal'ın 1986 yılında gösterime sunulan 'Deli Deli Küpeli' filminde fırın denetimi sırasında ekmeğin içinden bir yumak ipin çıktığı sahneyi hatırlattı.

Afyonkarahisar'da ekmeğin içinden bakın ne çıktı

Çektiği bir video ile başından geçen olayı dile getiren Mustafa Avcı, "Bugün sabah kahvaltı yapmak için masaya oturdum amma, ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı orta yere. Emirdağ'da aldığım ekmekten böyle bir ip çıktı ortaya ipi çekiyorum ama çıkmıyor, ekmekte gidiyor. Benim 4 tane çocuğum var midesinde ve bağırsaklarında dolaşsaydı belki de hasta olsaydı, bunun sorumlusu kim olacaktı? Emirdağ Belediye Başkanlığının bütün fırınları denetlemesini istiyorum. Sonuçta insanız, bu ekmek bu şekilde yenilmez. Kemal Sunal'ın aynı filmindeki gibi, çekiyorsun çekiyorsun ip geliyor, biz de çekiyoruz çekiyoruz ip geliyor" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da ekmeğin içinden bakın ne çıktı
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