Afyonkarahisar'da ekmeğin içinden bakın ne çıktı

Çektiği bir video ile başından geçen olayı dile getiren Mustafa Avcı, "Bugün sabah kahvaltı yapmak için masaya oturdum amma, ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı orta yere. Emirdağ'da aldığım ekmekten böyle bir ip çıktı ortaya ipi çekiyorum ama çıkmıyor, ekmekte gidiyor. Benim 4 tane çocuğum var midesinde ve bağırsaklarında dolaşsaydı belki de hasta olsaydı, bunun sorumlusu kim olacaktı? Emirdağ Belediye Başkanlığının bütün fırınları denetlemesini istiyorum. Sonuçta insanız, bu ekmek bu şekilde yenilmez. Kemal Sunal'ın aynı filmindeki gibi, çekiyorsun çekiyorsun ip geliyor, biz de çekiyoruz çekiyoruz ip geliyor" diye konuştu.