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Haberler Galeri Afyonkarahisar'da heyelan: Yayla yolu çöktü, göçük oluştu

Afyonkarahisar'da heyelan: Yayla yolu çöktü, göçük oluştu

Afyonkarahisar'da aşırı yağışlar sonucu heyelanda yayla yolu çöktü. Yapılan ilk tespitlere göre yolun geçtiği bölgedeki bir tepelik alanda heyelan yaşandığı ardından yolda yaklaşık 100 metre yarı çapta bir göçük olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 15:36 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 15:39
Afyonkarahisar’da heyelan: Yayla yolu çöktü, göçük oluştu

Afyonkarahisar'da aşırı yağmura bağlı olarak oluşan heyelanda yayla yolu çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yolda yaklaşık 100 metre yarıçaptı göçük oluştu.

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Afyonkarahisar’da heyelan: Yayla yolu çöktü, göçük oluştu

Olay, Emirdağ ilçesi Alıçlı yaylası-Çatallı köy yolunda meydana geldi. Bölgede bir süredir devam eden sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Afyonkarahisar’da heyelan: Yayla yolu çöktü, göçük oluştu

Köy yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar yolda göçme olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yolun bağlandığı bölgelerdeki giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesi ile kapattı.

Afyonkarahisar’da heyelan: Yayla yolu çöktü, göçük oluştu

Yapılan ilk tespitlere göre yolun geçtiği bölgedeki bir tepelik alanda heyelan yaşandığı ardından yolda yaklaşık 100 metre yarı çapta bir göçük olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar’da heyelan: Yayla yolu çöktü, göçük oluştu

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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