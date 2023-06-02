Afyonkarahisar'da heyelan: Yayla yolu çöktü, göçük oluştu

Afyonkarahisar'da aşırı yağışlar sonucu heyelanda yayla yolu çöktü. Yapılan ilk tespitlere göre yolun geçtiği bölgedeki bir tepelik alanda heyelan yaşandığı ardından yolda yaklaşık 100 metre yarı çapta bir göçük olduğu belirlendi.