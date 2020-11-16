Afyonkarahisar'da "Puruşhanda" kentine ait olduğu değerlendirilen tarihi yapı bulundu

"BURAYA HİTİT UYGARLIĞI ÖNCESİ DE DİYEBİLİRİZ"
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak da kazı ekibinde farklı üniversitelerden geniş katılımlı bir ekibin görev aldığını söyledi.
Üçhöyük bölgesinin önemli bir tarihi kent olduğuna dikkat çeken Koçak, şöyle devam etti:
"Bunu söylemek biraz erken ama şimdiden ipucu verme adına biz buranın neresi olduğunu yapacağımız kazı çalışmalarından sonra ortaya çıkaracağız. Son yıllarda bilim dünyasında 'Puruşhanda' diye bir kentin olduğu adı geçiyor. Biz burada oranın olduğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. Buraya Hitit uygarlığı öncesi de diyebiliriz.