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Haberler Galeri Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Durumları ağır olan iki kişi de, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 23:29 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 23:37
Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

Halim T. (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında Soner Balcı (64) yönetimindeki 06 BCU 582 plakalı otomobille çarpıştı.

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Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

Kazada otomobil sürücüsü Balcı ile araçta yolcu olarak bulunan Mesut Nebi, (48) Ramazan Mutlu, (21) Yusuf Kelismail (20) ve Yaren Fatma Aymergen (22) yaralandı.

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

Durumları ağır olan sürücü Balcı ile Yaren Fatma Aymergen, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü
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