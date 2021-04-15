Haberler Galeri Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Durumları ağır olan iki kişi de, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 23:29 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 23:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





