Afyonkarahisar’da uyuşturucu tacirlerine darbe! Çok sayıda gözaltı

Bu kapsamda sabah saatlerinde kentimizde 196 ekip, 30 özel harekat, 22 jandarma komando unsuru olmak üzere toplamda 814 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış, polis bölgesinde 93 şüpheli, jandarma bölgesinde 19 şüpheli olmak üzere toplamda 112 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.