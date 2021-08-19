Afyonkarahisar'da yakalanan Mısır Akbabası 4 ay sonra doğaya salındı

Türkiye'de kendini gösteren 4 akbaba türünden birisinin de Mısır Akbabası olduğunu belirten Kandır, "Doğaya saldığımız bu akbaba geçtiğimiz nisan ayında merkezimize yavruluktan henüz çıkmış şekilde oldukça genç olarak geldi. Rengi daha koyuydu. Bitkinlikle geldi ve birkaç yerinde de kırıklar vardı.